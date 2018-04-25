Fotoğraf düzenleme yazılımları, fotoğrafın eksik ya da bozuk kısmını tamamlamak için en yakındaki pikselleri kullanır. Örneğin bir fotoğrafta suratın göz, burun vb. bir parçası yoksa, bu kısmı tamamlayamazlar. NVIDIA, geliştirdiği yapay zeka ile bu problemi aşmayı planlıyor.

Boş veya bozuk alanlarda neyin bulunacağını belirleyen NVIDIA'nın yapay zekası, örneğin portrede gözün bulunduğu kısımda eksiklik varsa bunu algılıyor ve o bölgeye uyumlu bir göz ekliyor. NVIDIA'nın yayınladığı videoda, yapay zekanın neler yapabildiğine şahit olmak mümkün.

Sonuçlar mükemmel olmasa da hiç fena gözükmüyor. Örneğin manzara görsellerinin ilk halini görmesek, düzenlenen yeni halini gerçek olarak kabul edebiliriz. Manzara ve mekan fotoğraflarında yapay zeka tam olarak neyin eksik olduğunu bilmese bile, oraya uygun bir düzenleme yapabiliyor ve sonuç fotoğrafın geri kalanıyla büyük oranda uyumlu gözüküyor.