Türk Hava Yolları uçuşlarında gelir kapısı olması adına 5 Ağustos 2016'da ücretli koltuk seçimi uygulamasına geçerken koltuk satışlardan milyonlarca liralık gelir elde edildi.
THY dış hat ekonomi uçuşlarında seferden 355 gün önce diz mesafesindeki geniş koltuk seçimlerinden 19 ila 79 dolar talep ediyor.
Uçaklarda acil çıkış koltukları önündeki koltuklar arası geniş olduğu için yolcular ayaklarını rahatlıkla uzatmaları nedeniyle özellikle ABD, Çin,Japonya, Kanada gibi 9 saatten fazla süren uzun uçuşlarda acil çıkış koltuklarına yoğun ilgi gösteriyor.
GİDİŞ GELİŞ UZUN UÇUŞLARDA ARTIK 710 TL
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, uygulama başladığında uzun uçuşlarda 79 dolar karşılığı 230 TL ödeyerek acil çıkış koltuğu satın alan bir yolcu artık dolar kurunun yükselmesi ile beraber 355 TL ödemeye başladı.
Uzun uçuşlarda gidiş geliş bileti alıp iki uçuşta acil çıkış koltuklarda seyahat etmek isteyenler artık 710 TL ödüyor.
KOLTUK SEÇİM UYGULAMASI
Türk Hava Yolları uçuştan 355 gün önce business yolcuları koltuk seçimlerini ücretsiz yapabiliyor. İç hat ekonomi sınıfında ise uçuştan 24 saat önce koltuk seçimi ücretsiz gerçekleştirilebiliyor.
Dış hatlarda ise standart koltuklar uçuştan 100 gün önceden ücretsiz yapılıyor.Dış hatlarda diz mesafesindeki geniş koltuklar uçuştan 355 gün önce 19-79 dolar,dış hat seferlerinde son 48 saat se tüm koltuklar ücretsiz.
Yolcu, kendi isteği dışında gerçekleştirilen koltuk değişiminden dolayı memnun kalmadığı seyahat için iade başvurusunda bulunabiliyor. Ücretli koltuk seçimi hakkı satın alan yolcu, bu hakkı sadece satın alma işlemini yaptığı uçuş için ve kendi adına kullanabiliyor.Yolcu, bu hakkını başka bir uçuşa ya da yolcuya devredemiyor.
KOLTUK SEÇİMLERİNDEN KİM NE KADAR ALIYOR
Pegasus Havayolları ekstra diz mesafesi iç hat 24 TL, dış hat 13 dolardan başlıyor. Ön koltuk 20 TL, dış hat 12 dolardan başlıyor. Pencere kenarı yurt içi 16 TL, yurt dışı 7 dolardan başlıyor. Koridor kenarı yurt içi 16 TL, yurt dışı 7 dolardan başlıyor. Birlikte oturmak isteyenler ise iç hat 10 TL, yurt dışı 5 dolardan başlıyor.
Anadolujet ekonomi sınıfında tüm koltuklar uçuştan 355 gün önce 15-22 TL...Onur Air tüm parkurlar için yolcular uçuşa 2 saat kalana kadar 5 TL'den başlayan fiyatlarla rezerve edebiliyor.
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