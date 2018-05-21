ABD eski başkanı Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama medya ve eğlence sektörüne giriyor.

Ünlü platform Netflix ile anlaşan Obamalar film ve diziler üretmek için uzun vadeli anlaşma imzaladı. Obama çifti, senaryolu diziler, senaryosuz doğal akışta çekilen diziler ve belgeseller için anlaşma imzaladı. Netflix kararı Twitter'dan duyurdu. Higher Ground Productions adlı bir şirket ile medyaya giren çift konuya dair New York Times gazetesine konuştu. Netflix ile ortaklıklarından heyecan duyduklarını açıklayan Barack Obama ilham veren yaratıcı yetenekleri toplayacaklarını, insanlar arasından empati ve anlayışı besleyecek empati yeteneği olan yaratıcı sesleri yetiştirmek istedikleirni vurguladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER