Oda ve borsa seçimlerinin iptal nedeni ortaya çıktı

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak tüm seçimlerin sağlıklı ve adil bir ortamda yapılması sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.
Hükümetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetiyle, ekonominin gelişmesi yönünde iş dünyasının yanında yer almaya devam ettiğini belirten Tüfenkci, bu nedenle, KHK ile oda ve borsalara ilişkin seçme yeterliliklerinde değişiklik yaptıklarını anımsattı. Tüfenkci, getirilen yeni sistemine önemine işaret ederek, "Eskiden bir şirket kurulduğu gün oy kullanma hakkına sahip oluyor, seçilmek için ise en az 2 yıllık üye olması gerekiyordu. Artık seçme ve seçilme şartlarını eşitledik. Bir şirketin seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için en az 2 yıl faaliyet göstermesi şartını getirdik." değerlendirmesinde bulundu.
"Şikayet ve itirazlar aldık"
Tüfenkci, oda ve borsalarda seçim sürecine yaklaşılırken, son aylarda birçok şikayet ve itiraz aldıklarını bildirerek, muhtelif odalardaki firma kuruluşlarında normalin çok üzerinde artışlar olduğunu tespit ettiklerini ifade etti. Son Bakanlar Kurulu kararıyla da tüm oda ve borsaların Ekim-Kasım 2017 tarihinde tamamlanması gereken seçimlerinin Nisan 2018'e ertelendiğini belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:
"İçinden geçtiğimiz süreç, oda ve borsalarımızdan gelen şikayet ve talepler nedeniyle seçimleri 6 ay erteleme kararı aldık. Gelen yoğun itiraz ve şikayetleri daha sağlıklı değerlendirmek ve bazı oda-borsalardan gelen talep doğrultusunda hükümetimiz 6 ay erteleme kararı almıştır. Daha sağlıklı ve adil bir seçim sürecinin işletilmesi için böyle bir değişiklik ve erteleme kararı alındı. Nisan 2018’de tamamlanacak oda ve borsa seçimleri sonrasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) seçimleri Mayıs 2018'de normal zamanında tamamlanacak. Tüm oda ve borsalarımıza bu kararın hayırlı olmasını temenni ederim."
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