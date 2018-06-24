Odd Grenland - Brann maçı heyecanı

Norveç Eliteserien maçında Odd Grenland ile Brann, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Odd Grenland 17 puanla 10. sırada, Brann 31 puanla 1. sırada bulunuyor. Odd Grenland, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brann, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 257 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Odd Grenland kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Brann sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Odd Grenland son hafta oynanan Rosenborg maçında 1-0 kazandı.

Brann, Tromsö karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Odd Grenland, 15 gol attı ve 6 gol yedi.

Brann ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brann, 10 gol atarken 4 gol yedi.