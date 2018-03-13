Bloomberg’e bilgi veren bir kaynak Yapı Kredi’nin Hazine’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Öncü’nün Odeabank’a genel müdür olarak atanacağını söyledi.

Odeabank’ın genel müdür koltuğu Hüseyin Özkaya’nın 2017 sonunda görevde ayrılması ile boşalmıştı. Yerine atanması beklenen Kerim Rota’ya ise BDDK onay vermemişti.

Kariyerine 1994 yılında başlayan Öncü, Mayıs 2011’den bu yana Yapı Kredi Hazine bölümünden sorumlu.