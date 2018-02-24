Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, bir alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu Ogün Kaptanoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Sohbet sırasında gazetecilerin "Sokakta size karşı tepkiler nasıl?" sorusuna oyuncu, "Sokakta tepkiler benim beklediğimden çok çok daha iyi. Bizim Türk toplumumuzda vardır, kötüye laf atmak ve sataşmak, iyiye ise iyi demek. Titan karakterini çok sevdi insanlar. Geçenlerde taksinin içindeyim o sırada taksi kırmızı ışıkta yavaşladı ve dışardan biri bağırıyor 'Titan abi, Titan abi' diye. 'Titan abi sana çok kızıyoruz ama seni çok seviyoruz' gibi çok şeyle karşılaşıyorum. Karakterimi iyi yansıtmaya çalışıyorum elimden geldikçe. Karakterim üzerinden çok çalışınca sokakta iyi tepkilerle karşılaşıyorsun. Olumsuz tepkilerle karşılaşmadım bu zamana kadar. Diziye konuk oyuncu olarak, dört bölüm diye girmiştim ama iyi gidince uzatıldı" dedi.

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