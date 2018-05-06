Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aralarında eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bulunduğu 300 Fransız yazar ve siyasetçinin şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kur'an'ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını istedikleri bilgisini paylaşarak sert tepki gösterdi.

Fransa'da çoğunluğunu aydın ve siyasetçilerin oluşturduğu bir grup Müslümanların tepkisini toplayacak bildiri yayınladı. Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ile eski Başbakan Valls'ın imzasının bulunduğu bildiri ile ilgili Twitter'da tepkisini gösteren Ömer Çelik, "Bu kişiler kim olurlarsa olsunlar ve şimdiye kadar neyi savunmuş olurlarsa olsunlar, bağnazlık tarihinin ilk sırasına yazılacaklar. Barbarlık modern dünyanın ortasına entellektüel ve siyasi sıfatlarla yerleşiyor. Bu şahıslar, bu barbar ve ahlak dışı taleple, DEAŞ'ın ideolojik akrabalığına kayıt yaptırdıklarını ilan etmişlerdir. DEAŞ'ın en yakın ideolojik akrabası olduklarını ancak bu şekilde anlatabilirlerdi. Ancak siyasal psikiyatrinin konusu olacak bu yaklaşım, Avrupa'nın ortasında nasıl bir barbarlığın yükseldiğini, en az DEAŞ kadar tehlikeli bu zihniyetin kendisini nasıl bazı kavramların arkasına sakladığını ifşa ediyor. DEAŞ'ın aleni akrabalarını tesbit etmek kolay. Asıl böyle entelektüel ve siyasi görünüm arkasındakiler çok tehlikeli. Sözde şiddet karşıtı görünüp, yaklaşımlarıyla bağnaz ve şiddete tapan zihniyet bu." şeklinde paylaşımda bulundu.

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