Yarın Arnavutluk ile özel maçta Antalya'da karşılaşacak olan Milli Takım'da Borussia Dortmund forması giyen Ömer Toprak aday kadrodan çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada "Ömer Toprak, sağ diz eklemi çevresinde ortaya çıkan ağrılar nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Uygulanan tedavi programı gereğince dün akşam yapılan antrenmana da katılmayan futbolcu, bugün öğleden sonra Almanya'ya dönecek." ifadelerine yer verildi.

Ömer Toprak