HT Magazin'de yer alan habere göre, gazeteci Ömür Sabuncuoğlu, okuyamayan kız çocuklarına destek olmak amacıyla Ajda Pekkan, Arzum Onan, Belçim Bilgin, Bergüzar Korel, Demet Evgar, Fatma Girik, Monik İpekel, Nazlı Çelik, Nebahat Çehre, Sıla Gençoğlu, Songül Öden ve Şükran Ovalı’nın yazdığı öyküleri, ‘Onlar’ın Öyküsü’ adlı kitapta bir araya getirdi.



Kitabın tanıtımına, Burcu Kara, Demet Şener, Çiğdem Batur, Funda Arar, Hatice Şendil, Merve Boluğur ve Zeynep Beşerler katıldı.

‘Bu ülkenin acı gerçeği üzerine bir çalışma’

Ajda Pekkan, “Ömür (Sabuncuoğlu) böyle bir şey yapmak istediğinde çok heyecanlandım” derken, Şükran Ovalı, “Birbirinden kıymetli kadınlarla aynı çatı altında, aynı derde ortak olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

Nebahat Çehre ise kitap için “Bu ülkenin acı gerçeği üzerine yapılmış bir çalışma” dedi.

Sabuncuoğlu, projenin amacının Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da okuyamayan kız çocuklara yardımcı olmak olduğunu söyledi.



Ebru Şallı da kız çoçuklarına destek için tanıtımdaydı.