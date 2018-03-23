HT Magazin'de yer alan habere göre, SHOW TV’NİN fenomen dizisi ‘Çukur’da ‘Selim’ karakterini canlandıran Öner Erkan, rol aldığı film için “Seyircinin izlerken eğleneceğini hatta güleceğini düşünüyorum. ‘Sadece dram izleyeceğiz’ diye düşünmesinler” dedi.

Bugün vizyona giren ‘Martı’ filminin ekibi, özel gösterimden sonra seyircilerin sorularını yanıtladı.