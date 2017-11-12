Online alışverişte 1 günde 140 milyon TL’lik satış gerçekleşti

Tüm dünyanın online satış etkinliklerine sahne olduğu 11 Kasım’da n11 üzerinde 24 saat içinde 660 bin ürün satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl bir günde 65 milyon liralık satışla rekor kıran şirket, bu yıl geçen yılki rekorunu ilk 11 saatte yakaladı.

Ayrıca 11 Kasım’a özel satışa çıkarılan 111 adet yeni otomobilin 81 tanesi 60 saniye içinde tükenirken, tamamı ilk yarım saat içerisinde satıldı.

İlk 15 dakikada satılan 1000 adet oto lastiği ve 2500 litre motor yağı kampanyanın ilgi çeken bir başka verisi olarak ön plana çıkarken, ilk saat içinde 3000 adet akıllı telefon satışına imza atıldı. Kampanyaya öğle saatlerinde katılan kadın kullanıcıların kozmetik ürünlere ve kıyafetlere yoğun ilgisi gözlendi.

Toplamda 20 binin üzerinde akıllı telefon satışı yapılırken, cironun büyük yüzdesini oluşturan elektronik kategorisi ürünlerinin yanı sıra çok farklı kategori ürünlerinden de ciddi satış hacmi elde eden şirket, 6 ton zeytinyağı, 17 bin adet oto lastiği, 26 bin çift ayakkabı, 11 bin 500 adet parfüm, 13 bin 600 adet kitap sattı.

Bir günde elde edilen 140 milyon TL cironun devlete sağladığı KDV geliri ise 22 milyon lirayı aştı.

Doğuş Planet İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İzi Adato, bu yıl yeniden Türkiye’nin en büyük sanal etkinliğine ve tarihi günlük rekor e-ticaret cirosuna imza attıklarını belirterek, anşık kullanıcı sayısının 220 binleri gördüğünü kaydetti. n11.com Genel Müdürü Won Yong Jo ise sürpriz fiyatla satışa sundukları 111 adet otomobilin ilk yarım saat içerisinde sadece online ödeme yöntemleri kullanılarak satın alındığını ve Türkiye e-ticaret sektörünün büyümeye devam edeceğini belirtti.