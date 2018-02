Feridun Kunak kimdir? "Seda Sayan'la"nın bugünkü bölümüne konuk olan Op. Doktor Feridun Kunak'un hayat hikayesini merak eden seyirciler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak kaç yaşında? İşte Op. Doktor Feridun Kunak'ın hayat hikayesi...

OP. DOKTOR FERİDUN KUNAK KİMDİR?

Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Şuan kendi muayenehanesinde hizmet veriyor.

MESLEKİ KURS VE EĞİTİMLERİ

Temel Ozon Terapi Eğitim Programı

Uluslar arası 2. Nöralterapi Kongresi

* Ağrı tedavisinde NT

* Bozucu alan ve lokomotor sistem rahatsızlıklarında NT

4. Uluslar arası Tıbbi Hipnoz Kongresi

Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Kursu

Bi-Digital O-RING Test Semineri

Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu

İlk Yardım Temel Kursu

II. Akupunktur Eğitim Semineri

Reconnective Healing Level III. : The Reconnection

Kazalar ve Acil Yardım Sempozyumu

Akupunktur Semineri

I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi

* Anksiyete bozukluklarında hipnozla tedavi

4. Ulusal Hipnoz Derneği Kongresi

III. Akupunktur Eğitim Semineri

Anti-Aging Medikal Estetik Kongresi

7. İleri Cerrahi Atroskopi Kursu

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Spor Travmatolojisi Kursu

Society of Arthopaedic Surgery and Travmatology Congres

Sıcot Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

WFAS 95 Symposium on Acupuncture and QI

Türkiye Spor Hekimleri Derneği I. Milli Spor Hekimliği Kongresi

Bi-Digital O-RING Test Semineri

Reconnective Healing Semineri

III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi

II. Ulusal Akupunktur Kongresi

I. Tıbbi Hipnoz Kursu (Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar)

II. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu

4. Ulusal Akupunktur Kongresi

Training of National Medical Staff Course

Lazerve Elektro Akupunktur Facelifting, Lympfdranage nach