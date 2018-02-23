Feridun Kunak kimdir? "Seda Sayan'la"nın bugünkü bölümüne konuk olan Op. Doktor Feridun Kunak'un hayat hikayesini merak eden seyirciler bu soruya yanıt arıyor. Peki, Feridun Kunak kimdir? Feridun Kunak kaç yaşında? İşte Op. Doktor Feridun Kunak'ın hayat hikayesi...
OP. DOKTOR FERİDUN KUNAK KİMDİR?
Feridun Kunak, 1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Kunak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bursa Mustafa Kemalpaşa Hükümet Tabipliği, Van Erciş Devlet Hastanesinde Başhekimlik, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi acil bölüm sorumlusu, Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Belediye hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 1992-2009 Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Devlet Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yaptı. Şuan kendi muayenehanesinde hizmet veriyor.
MESLEKİ KURS VE EĞİTİMLERİ
Temel Ozon Terapi Eğitim Programı
Uluslar arası 2. Nöralterapi Kongresi
* Ağrı tedavisinde NT
* Bozucu alan ve lokomotor sistem rahatsızlıklarında NT
4. Uluslar arası Tıbbi Hipnoz Kongresi
Tıbbi Hipnoz Teorik Bilgiler Kursu
Bi-Digital O-RING Test Semineri
Doğuştan Kalça Çıkığı Kursu
İlk Yardım Temel Kursu
II. Akupunktur Eğitim Semineri
Reconnective Healing Level III. : The Reconnection
Kazalar ve Acil Yardım Sempozyumu
Akupunktur Semineri
I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi
* Anksiyete bozukluklarında hipnozla tedavi
4. Ulusal Hipnoz Derneği Kongresi
III. Akupunktur Eğitim Semineri
Anti-Aging Medikal Estetik Kongresi
7. İleri Cerrahi Atroskopi Kursu
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Spor Travmatolojisi Kursu
Society of Arthopaedic Surgery and Travmatology Congres
Sıcot Bölgesel ve 14. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
WFAS 95 Symposium on Acupuncture and QI
Türkiye Spor Hekimleri Derneği I. Milli Spor Hekimliği Kongresi
Bi-Digital O-RING Test Semineri
Reconnective Healing Semineri
III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi
II. Ulusal Akupunktur Kongresi
I. Tıbbi Hipnoz Kursu (Temel Bilgiler ve Pratik Uygulamalar)
II. Basamak Tıbbi Hipnoz Kursu
4. Ulusal Akupunktur Kongresi
Training of National Medical Staff Course
Lazerve Elektro Akupunktur Facelifting, Lympfdranage nach
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