Örebro - Kalmar sahaya çıkıyor

Örebro ve Kalmar, 22 Mayıs 2018 Salı günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 15 puanlı Örebro 5. sırada bulunuyor, Kalmar 16 puana sahip ve 4. sırada. Örebro son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Kalmar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 418 kodlu maçı oynayanlar; Örebro galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Kalmar galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Örebro son haftadaki AIK Stockholm müsabasında 1-2 yenildi.

Kalmar ise Djurgardens karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Örebro, 6 gol attı ve 6 gol yedi.

Kalmar, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Kalmar, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.