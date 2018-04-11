Osmangazi Üniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 öğretim görevlisini öldürdüğü saldırının ardından üniversite rektörü Hasan Gönen görevinden istifa etti.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de bulunan Osmangazi Üniversitesi'nde görevli akademisyen Volkan Bayar, üniversitede görevli öğretim görevlileri Yasir Armağan, Mikail Yalçın, Serdar Çaylak, Fatih Özmutlu'yu silahla ateş ederek öldürdü. 3 kişiyi de yaralayan Volkan Bayar polis tarafından gözaltına alındı. Üniversitede görev yapan Prof.Dr. Ayşe Aypay, 4 akademik personelin öldüğü saldırının ardından yaptığı açıklamada, Volkan Bayar'ın defalarca rektörlük ve YÖK'e şikayet edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını dile getirmişti.

YÖK, YARIN OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

YÖK Başkanı Saraç, YÖK Genel Kurulu'nu, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıyı görüşmek üzere 12 Nisan Perşembe olağanüstü toplantıya çağırdı.

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