Home and Away dizisiyle tanınan Jessica Falkholt geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girmişti.

Oyuncunun yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşadığı bilinirken, ailesinin aldığı kararla yaşam ünitesinin kapatılmasını talep ettiği aktarıldı. Falkholt, son dönemde bir çok başarılı filmde rol almıştı.

Jessica Falkholt kimdir?

Oyuncu Jessica Falkholt 15 Mayıs 1988 tarihinde Avustralya'nın Sidney şehrinde doğdu. Oyuncu Jessica Falkholt 29 yaşındaydı. 11 Ocak 2018 Pazartesi hayata veda etti.

Harmony (2018), Green River: Part One (2017) ve Home and Away (1988) gibi önemli yapıtlarda yer almıştı.

Jessica Falkholt

Jessica Falkholt kimdir

Oyuncu Jessica Falkholt kaza