HT Magazin'de yer alan habere göre, YeşilÇay adlı gösteri için tiyatro, bilet ücreti yerine seyircilerden kitap topladı.



Toplanan 400’den fazla kitap, kargo ile Şırnak İdil Anadolu Lisesi’ne gönderildi. Şalcıoğlu, Ankara, Konya, Eskişehir ve Kütahya’daki dört ayrı okul için projeye devam edecek.

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