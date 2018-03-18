Özcan Deniz, 7.5 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile geçen perşembe günü Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti.

SOYADINI ANINDA DEĞİŞTİRDİ



Feyza Aktan, sosyal medya hesabında kullanıcı adını Feyza Deniz olarak değiştirdi. Feyza Deniz'in, Aktan soy ismini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Feyza Deniz, sadece Özcan Deniz'in ailesini takip ediyor.

70 BİN TL'YE BEBEK ODASI



Çift bir buçuk ay sonra çocuklarını kucaklayacak. Özcan Deniz,oğlu için kesenin ağzını açmış. Posta'nın haberine göre, daha önce Pelin Karahan, Şahan-Selin Gökbakar, Hakan-Eveliza Kosi''in de tercih ettiği bir firmayla anlaşarak oğlunun odası için 70 bin lirayı gözden çıkarmış. Bebeğin odası, arabası, her şeyi hazırmış.