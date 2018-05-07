Özge Özpirinçci, resmi Twitter hesabından iki yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını ve görüntülerin ortaya çıkmasından sonra bakıcının kaçtığını açıkladı. Özpirinçci, kaçan bakıcının bulunması için yardım istedi.

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