HT Magazin'de yer alan habere göre, Son günlerde göbek deliğiyle gündemde olan Ulusoy, basın mensuplarına “Umarım göbek deliğimi sormazsınız. Malum son zamanlarda göbek deliğim benden daha meşhur” diye takıldı.



Ulusoy, pizza yapımındaki hünerlerini sergiledi.

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