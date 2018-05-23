Palmeiras - America Mineiro rakamlar

Brezilya Kupa Son 8 Turu maçında Palmeiras ile America Mineiro, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 03:45. Palmeiras, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. America Mineiro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 536 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Palmeiras kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, America Mineiro sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Palmeiras son hafta oynanan America Mineiro maçında 2-0 kazandı.

America Mineiro ise Palmeiras karşılaşmasında 2-0 yenildi.