PAOK Başkanı Ivan Savvidis, futboldan 3 yıl men edildi

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Yunanistan Futbol Federasyonu, sahaya silahla giren Savvidis'i futboldan 3 yıl süreyle men etti.

SAHAYA SİLAHLA GİRMİŞTİ!

PAOK ile AEK arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonun ardından çıkan olaylarda Ivan Savvidis sahaya belinde silah ve korumalarıyla girmişti. Ardından maçın hakemini tehdit eden Savvidis, sahaya terk etmiş ve maçın hakemi PAOK-AEK maçını tatil etmişti.

YUNANİSTAN'DA LİGLERE ARA VERDİREN OLAY!

Yaşanan bu olayların ardından Yunanistan Futbol Federasyonu ligleri 3 hafta süreyle tatil etmişti. Bugün açıklanan karara göre; PAOK Başkanı Ivan Savvidis'e 3 yıl futboldan men cezası verildi.