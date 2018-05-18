Antalya’da 7-12 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Dosso Dossi Fashion Show’un yıldızı Paris Hilton, podyumda ünlü pop sanatçısı Mustafa Sandal ile bir araya gelecek. 10 Haziran’daki defileye baş manken olarak çıkacak olan Paris Hilton’a Mustafa Sandal bir şarkı ile eşlik edecek.

İHA'nın haberine göre, bir otelde özel olarak kurulacak podyumda Türkiye’nin ünlü mankenlerinin de katılımı ile gerçekleştirilecek şovda Mustafa Sandal, şarkısıyla konukları coşturacak. Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve Kazakistan’ın da aralarında olduğu 30 farklı ülkeden gelecek yaklaşık beş bin kişinin karşısında şarkısını seslendirecek olan Mustafa Sandal’ın özellikle Rusya’da önemli bir hayran kitlesi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl Moskova’nın en ünlü sahnesi olan Crocus City Hall’da bir konser veren Mustafa Sandal, uzun süre adından söz ettirmişti.