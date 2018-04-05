Oyuncu Peker Açıkalın, katıldığı Söylemezsem Olmaz programında 'Karımı Gördünüz mü?' adlı filmde başrolü paylaştığı Ivana Sert için 'Motor' diyerek ekran başındakileri şoke etti.

Program sunucusunun “Ivana Sert de bizimle olacaktı. Nerede acaba?” sorusuna Açıkalın, “O zaman soy adını yumuşak olarak değiştirebiliriz” cevabıyla karşılık verdi.

Peker Açıkalın, Ivana Sert için “O sanatçı değil modacı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine program sunucusu Açıkalın’a, “Başrolü paylaştığınız kişi için ‘Sanatçı değil’ diyorsunuz” diye karşılık verdi.

Açıkalın sunucu İlkay Buharlı'nın bu yorumuna da cevabı sert oldu: “Başrolü ben paylaşmadım. Yapımcımız paylaşmış..."

Programın ilerleyen dakikalarında ise Açıkalın, Sert’e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçırdı. Deneyimli oyuncunun, program yorumcusunun Ivana Sert hakkında yaptığı “Moda ikonu” tanımlamasının ardından “Motor” dediği duyuldu.

YAPIM EKİBİ ÖZÜR DİLEDİ!

“Karımı gördünüz mü?” filminin yapım ekibi Peker Açıkalın’ın canlı yayında İvana Sert, hakkında söylediği çirkin kelimelerden dolayı özür diledi.

İşte o açıklama;

Başrol oyuncumuz Peker Açıkalın'ın, programda kadın başrol oyuncumuz Ivana Sert ile ilgili sarf ettiği yakışıksız ifadeler bizi derinden üzmüştür. Peker Açıkalın'ın kadın başrolümüz için söylediği çirkin sözlerden ötürü hem sayın Ivana Sert'ten hem de kamuoyundan özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur…