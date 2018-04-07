DHA'nın haberine göre; Yönetmenliğini Bülent Pelit'in yaptığı, Nuri Alço, Coşkun Güven, Peker Açıkalın, Ivana Sert ve Esra Sönmezer'in de rol aldığı 'Karımı Gördünüz Mü?' filminin galası Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kafede yapıldı. Galaya Ivana Sert ve Berna Öztürk katılmazken, galaya yaklaşık 2 saat sonra katılan Peker Açıkalın'a Nuri Alço tepki gösterdi.
Peker Açıkalın oyuncularla tek tek tokalaşırken, Nuri Alço yer değiştirip tokalaşmadı. Nuri Alço, daha sonra elini uzatan Peker Açıkalın'la istemsiz bir şekilde tokalaştı. Peker Açıkalın başrolünü paylaştıkları filmin oyuncularından Ivana Sert'e bir televizyon programında söylediği söz ile ilgili olarak, "Ivana Hanım, yapımcımız Hamit Aras beyin filme yapmış olduğu sponsorculuk, yapımcılık konumunda seçmiş olduğu bir kast. Kendisini diğer oyuncularımızdan ayırt edecek herhangi bir davranış biçimine ne girdim şahsım adına, ne o girdi. Kendisi bana 'Ustam, ağabeyim, öğretmenim, hocam' der. Biz kendisiyle sevişiriz, kendisi de çok profesyonel bir kişi. Ama kendi alanında tabi" dedi.
Ivana Sert'in kendisine hakaret davası açacağının hatırlatılması üzerine Açıkalın, "Açabilir, bunlarla avukatlar ilgileniyor. Ben kötü niyetli bir şey olsa amacımı açıklardım. Ama bir insan bir işi yaptığı zaman arkasında durmalı. Ivana Hanım yapmış olduğu başka bir filmin PR'ını bizim setimizde yapamaz. Ondan dolayı da kendisine biraz tepkiliyim. İkinci filmi yaparsak buna karar verecek olan yapımcı, ben değilim. Ben oyuncu konumunda bir insanım'' diye konuştu.
Ivana Sert ile filmin ikincisinin çekilmesi durumunda tekrar kendisiyle oynayıp oynamayacağı sorulması üzerine ise Açıkalın, şunları söyledi:
"Bir şekilde Hamit Aras, Aras Yapım buna izin verirse, teklif götürürse Ivana Hanım, başımızın üstünde tacımız. Ama benim tercihime soracak olursanız, bu ülkede o kadar çok tiyatro okuyan Türk kızı ve aslan gibi yetenekli oyuncular var ki, ben magazinden yola çıkarak popüler kültürle bugüne kadar gelmiş insanlarla iş yapacağıma profesyonel insanlarla iş yapmayı tercih ettim. Ekibimizde 35 kişilik bir kadro var. 35 kişinin 34'ü tiyatro sanatçısıdır, benim gibi. Ben tiyatro sanatçılarının eğitim almış insanların filmlerde rol almasını, kaldı ki televizyonlarda da rol almasını tercih eden idealist bir sanatçıyım. Bundan dolayı da Türk sineması adına raflarda ve tarihe güzel iz bırakacak güzel komedi filmi yaptığıma inanıyorum."
Nuri Alço'nun geç kaldığı için kendisiyle selamlaşmamak için yer değiştirmesiyle ilgili de, "Nuri Alço benim ağabeyim" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.