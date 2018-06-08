HT Magazin'de yer alan habere göre, Bedri Güntay, ayaküstü sohbet ettikleri gazetecilere eşinin evde de harika yemekler yaptığını söyledi. Karahan ise “Artık insanlar beni sokakta görünce yemek tarifi soruyor” dedi.

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