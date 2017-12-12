PEW araştırması: En popüler ülke Türkiye, en sevilen lider Erdoğan

ABD merkezli araştırma kuruluşu PEW Türkiye, İran, Rusya, Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır’ı kapsayan bir kamuoyu araştırması yaptı. Araştırmaya katılanların çoğunluğu Türkiye, ABD ve Rusya’nın bölgede oynadığı rolün 10 yıl öncesine oranla daha büyük önem kazandığını söyledi. Türkiye’nin eskiye oranla daha büyük rol oynadığını söyleyenlerin oranı yüzde 63 olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 53’ü, İran’ın da eskiye oranla daha etkin bir rol oynadığını söylerken, Suudi Arabistan ve İsrail’in eskiye oranla daha etkin rol oynadıklarını söyleyenlerin oranının düşük oranda yükseldiği ortaya çıktı. Araştırmada bölgede oynadığı rolün düştüğü söylenen tek ülkeyse Mısır oldu.

İSRAİLLİ YAHUDİLER

Farklı görüşte katılımcılardan sadece İsrailliler, Türkiye’nin bölgede oynadığı rolün azaldığına inandığını söyledi. Bu görüşün yüzde 45 özellikle İsrailli Yahudiler arasında yüksek olduğu belirlendi. Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin azaldığını düşünen İsrailli Arapların oranıysa yüzde 29. Lübnan’da tüm gruplar İran’ın bölgede oynadığı rolün arttığına inanıyor.

Türkiye (yüzde 26) ve İsrail’deyse İran bölgedeki rolünün azaldığı söyleniyor. Suudi Arabistan’ın bölgede oynadığı rolün arttığını düşünen tek ülkeyse Ürdün.

EN OLUMLU ROL İRAN’IN

Rusya’nın bölgede oynadığı rolü olumlu bulduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 35 çıkarken, aynı oran ABD açısından yüzde 27 olarak belirlendi. İran’ın oynadığı rolü olumlu bulanların oranı yüzde 14 çıkarken Suudi Arabistan’a olumlu bakanların oranı ise yüzde 44. Bölgede oynadığı rolün geçtiğimiz on yıla oranla daha fazla arttığı düşünülen ülkeler sıralamasında Türkiye ortalama yüzde 63 ile birinci oldu. Ürdünlülerin yüzde 76’sı, Lübnanlıların yüzde 63’ü, Tunusluların yüzde 59’u, İsraillilerin yüzde 33’ü Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki etkinliğini artırdığını düşünüyor. Türkiye’yi İran ortalama yüzde 53, İsrail yüzde 46, Suudi Arabistan yüzde 41’le Mısır yüzde 19’la takip ediyor. Bölgede oynadığı rol açısından en olumsuz bulunan ülke İran olurken Türkiye de en olumlu bulunan ülke olarak öne çıkıyor.

AÇIK ARA EN POPÜLER LİDER

Araştırma kapsamında İsrail, Ürdün, Tunus, Lübnan ve Türkiye’den katılanlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suudi Arabistan Kralı Selman, Ürdün Kralı Abdullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya nasıl baktıkları da soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan araştırma kapsamında ele alınan liderler arasında en popüler isim oldu. Erdoğan’ın popülaritesi Ürdün’de yüzde 66, Tunus’ta 59, Lübnan’da 42, İsrail’deyse 15 olarak belirlendi. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın en az sevilen liderleriyse Netanyahu, Esad ve Ruhani oldular. Araştırmada diğer liderlerin pek çok ülkede Erdoğan’ın popülaritesinin hayli gerisinde kaldığı belirlendi.

BARIŞ UMUDU YÜZDE 26

SURİYE’deki iç savaşın gelecek yıl tümüyle sona ereceğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 26 olarak belirlendi. Yüzde 32 savaşın gelecek 5 yılda son bulacağını söylerken bunun 5’ten de uzun bir zaman alacağını belirtenlerin oranı yüzde 29 olarak belirlendi. En iyimser olanlar ise ürdün’deki suriyeliler. ürdün’e sığınan suriyelilerin yüzde 64’ü savaşın 2018’de sona ereceğine inandığını ifade ediyor. Bununla birlikte Türkiye, ürdün ve Lübnanlıların ekseriyeti ülkelerine daha az suriyeli mülteci gelmesini istediklerini belirttiler.

Katar’da bir alışveriş merkezinde temmuz ayında açılan Recep Tayyip Erdoğan posteri yoğun ilgi gördü.

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