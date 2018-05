Pirelli 2017 faaliyet raporunu yayınladı

Dijital dönüşüm temalı bu yılki raporda işlerini büyütmenin anahtarını dijital dönüşümde bulan beş 4.0 girişimcisinin öyküleri yer alıyor. Rapor, sanatçı Emiliano Ponzi'nin yanı sıra üç uluslararası ünlü yazar: Mohsin Hamid, Tom McCarthy ve Ted Chiang’ın sanatsal ve kültürel katkılarıyla sunuluyor. Sanatçı ve yazarlar, dijital teknolojinin topluma ve insanlara değişimi nasıl empoze ettiğini anlatıyorlar.

Faaliyet raporunda yer verilen hikayelerden biri olan 3Bee adlı şirket, sensörler kullanarak arı kovanının tüm üretim döngüsünün uzaktan izlenmesini sağlayan yüksek teknolojili bir arı kovanı geliştirdi. Diğer yandan eski bir mimar tarafından kurulan Alter Ego firması, 3D yazılımı sayesinde ekolojik olarak sürdürülebilir sörf tahtalarını siparişe göre üretiyor.

Blockchain teknolojisi kullanan Demeter.life, sürdürülebilir tarımı geliştirmek amacıyla tüketiciler ile dünya çiftçileri arasında doğrudan bir ilişki yaratabiliyor. Tappezzerie Druetta, 3D projeksiyon ve sanal odalar kullanarak müşterilerinin özel tasarım ürünleri sipariş etmelerine imkan veren bir aile şirketini (1953 doğumlu) yeniden canlandıran iki kardeş tarafından yönetiliyor. Son olarak, 5 bin kumaş ve 1 milyardan fazla olası kombinasyonla yola çıkıp ilk online platformu sunan Differenthood, kullanıcılara yüzde 100 İtalyan malı ürünler yaratmasını ve daha sonra bunları toplulukla paylaşmasını sağlıyor.

FİKİRLERİ FORMÜLE EDEN BİR YAZILIM...

Raporda bu genç girişimcilerin 4.0 şirketleri; The New York Times, New Yorker, Le Monde, Esquire ve Vogue gibi yayınlar için kapaklar çizen uluslararası üne sahip sanatçı Emiliano Ponzi’nin yenilikçi bir teknikle çizdiği illüstrasyonlarıyla görselleştirildi. Ponzi, temel çizgilerle pastel tonları baz alan stili sayesinde beş 4.0 girişimcisinin dünyalarını ve kendi etki alanlarını nasıl değiştirdiklerini anlatan 3D ortamlar ve 360° etkileşimli videolar yarattı.

Pirelli'nin dijital teknolojinin hayatımızdaki etkisini anlatması için davet ettiği yazarlardan Ted Chiang ise şunları ifade etti:

"Gelecekte, bir konuşma hazırlamanız gerektiğinde, fikirlerinizi formüle etmenize yardımcı olacak yazılım kullanacağınızı bekliyorum. Bu yazılımın neye benzeyeceğini bilmiyorum ama halen bir dikdörtgenin içindeki satırlara dizilmiş kelimelerle iletmeye çabaladığımız fikirleri ifade etmeyi kolaylaştıracaktır. Böyle bir yazılımın avantajları, tıpkı yazmanın avantajları gibi ilk bakışta gördüğümüzde hemen anlaşılabilir olmayabilir.”