Alışılanın aksine PS4 için çok küçük boyutlu bir sistem güncellemesi yayınlandı. Cihazın versiyonunu 5.53-01'e taşıyan güncelleme sadece 69 MB boyutunda. Üstelik kurulumdan sonra yeniden başlatma da gerektirmeyen bu güncellemenin adında tire kullanılması da yine alışılmadık bir durum. Peki bu kadar küçük ve bir sonraki büyük güncellemeyi beklemeyip aceleyle yayınlanmış hissiyatı veren 5.53-01, cihazda neyi değiştiriyor?

PS4 5.53-01 güncellemesi ne içeriyor?

İlk etapta sanki bir güvenlik yaması gibi dursa da, güncellemenin sistem performansını artırmaya yönelik olduğu belirtilmiş durumda. Ancak neden sıradaki büyük güncelleme beklenmedi? Neden acilmiş gibi ara bir güncelleme olarak çıktı? Bu soruların yanıtları merak konusu.