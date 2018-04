24 Nisan'dan bu yana tüm Xbox One kullanıcıları için yayınlanan yeni güncelleme, bazı ses ve video özelliklerine ek olarak kullanıcı arayüzünde de küçük değişiklikler sunuyor. Xbox One X ve Xbox One S'de artık 1440p çözünürlük de destekleniyor. Bilindiği üzere cihazda, 1080p (Full HD) ve 2160p (4K) çözünürlük desteği vardı. Yeni güncelleme ile birlikte bu iki çözünürlüğün arasına 1440p de eklendi.

Güncelleme ile birlikte gelen bir diğer yenilik de Otomatik Düşük Gecikme Modu. Xbox One'da bir oyuna girdiğinizde bu bilgi TV'nize iletiliyor ve eğer TV'niz Otomatik Düşük Gecikme Modunu destekliyorsa (pek çok TV'de "Oyun Modu" olarak geçer), ekranda bu moda geçiş yapabileceğiniz bir simge çıkıyor. Ayrıca benzeri bir özellik de AMD Radeon FreeSync destekli monitörler için de geçerli...

Bunlara ek olarak seslerde ve işleyişte de bazı düzenlemeler yapıldı. Ancak epeydir beklenen yeni Xbox One avatar'ları henüz gelmedi.