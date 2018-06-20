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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Portekiz ile Fas tarihlerindeki de ikinci maçı oynayacak. Bu maç öncesinde, İspanya ile 3-3 berabere kalan Portekiz 1 puana sahipken, İran'a mağlup olan Fas'ın ise puanı bulunmuyor.
PORTEKİZ - FAS
STAT: Luzhniki Stadı
SAAT: 15.00
YAYIN: TRT 1
PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, Bernardo Silva, William Carvalho, Moutinho, Joao Mario, Ronaldo, Guedes
TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos
FAS: El Kajoui, Hakimi, Da Costa, Benatia, Dirar, Ziyech, El Ahmedi, Belhanda, Boussoufa, Amrabat, Boutaib
TEKNİK DİREKTÖR: Herve Renard
Portekiz ile Fas arasındaki ilk ve tek maç Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986'daki Dünya Kupası'nda oynandı. F Grubu mücadelesinde Fas, Portekiz'i 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı. İngiltere, Polonya ve Portekiz'in bulunduğu grubu Fas 4 puanla lider tamamlarken, 2 puan ile son sırada kalan Portekiz elenmişti. Fas'a galibiyeti getiren goller Hayri (2) ve Krimau'dan gelirken, Portekiz'in tek golünü Diamantino atmıştı.
FIFA SIRALAMASINDA BÜYÜK FARK
Portekiz ile Fas'ın dünya sıralamasındaki yerleri arasında büyük fark bulunuyor. Son Avrupa şampiyonu Portekiz sıralamada 4. sırada yer alıyor. Afrika temsilcisi Fas ise 41. basamakta kendine yer bulabildi.
PORTEKİZ 7. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Son beşi üst üste toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 27 maça çıktı. Bu maçlarda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Avrupa temsilcisi, 27 maçta 46 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.
FAS 20 YIL SONRA
Fas, Rusya'daki Dünya Kupası'na katılarak 20 yıl sonra bu dev organizasyondaki yerini aldı. Bugüne kadar Dünya Kupası'nda 14 maça çıkan Fas, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Fas, 12 gol atarken kalesinde de 19 gol gördü. Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
MAÇ TAKVİMİ
> 25 Haziran (TSİ: 21.00): İran-Portekiz (Mordovia Arena - Saransk)
> 25 Haziran (TSİ: 21.00): İspanya-Fas (Kaliningrad Stadı - Kaliningrad)
— Habertürk Spor (@HTSpor) June 9, 2018
PORTEKİZ
İspanya, Fas ve İran'ın bulunduğu B Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Portekiz Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde İsviçre, Macaristan, Faroe Adaları, Letonya ve Andorra'nın bulunduğu B Grubu'nda mücadele etti.
Grupta İsviçre ile çekişen Portekiz, oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve bir yenilgi alarak 27 puan topladı. Elemelerde attığı 32 gole karşılık sadece 4 gol yiyen Portekiz, averajla grubu lider bitirdi ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz'in en önemli kozu, şüphesiz Real Madrid forması giyen Cristiano Ronaldo olacak.
Real Madrid'de üst üste 3. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ve 15 golle Avrupa elemelerinin 2. en golcü ismi olan Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olmak istiyor.
33 yaşındaki Ronaldo ayrıca 84 golle Macar Ferenc Puskas'a ait "milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu" rekoruna doğru ilerliyor. Ronaldo'nun efsane futbolcu Puskas'ı yakalaması için 3 gol atması gerekiyor.
Elemelerde ağları 9 kez sarsan Andre Silva'nın yanı sıra Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Gelson Martins, William Carvalho ve Joao Mario, Portekiz kadrosunda göze çarpıyor.
Beşiktaş'tan Pepe ve Ricardo Quaresma, Göztepe'den ise Beto'nun çağrıldığı kadroda, Türkiye'deki futbolseverlerin Fenerbahçe'den tanıdığı Bruno Alves ve bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Manuel Fernandes de yer alıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 6 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Brezilya 2014'te ise gruptan çıkamadı.
Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:
1966 - 3'üncü
1986 - Grup aşaması
2002 - Grup aşaması
2006 - 4'üncü
2010 - Son 16 turu
2014 - Grup aşaması
FAS
İspanya, Portekiz ve İran ile B Grubu'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Daha önce göreve geldiği Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kapası'nı alma başarısı gösteren Fransız teknik adam Herve Renard'ın yönetimindeki Fas, ilk turu seribaşı unvanıyla geçtiği Afrika Elemeleri'nde ikinci turda Ekvator Ginesi ile eşleşti. İlk maçta konuk ettiği rakibini 2-0'la geçen Fas, deplasmandaki rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen gol averajı farkıyla üst tura çıktı.
Üçüncü turda Fildişi Sahili, Gabon ve Mali ile aynı grupta yer alan Fas, çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve C Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na vize aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Noureddine Naybet, Mustapha Hadji, Ahmed Faras gibi önemli oyuncuların forma giydiği Fas, bu turnuvada ise Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yıldızlarına güveniyor.
Fas'ın kadrosunda, Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa yer alıyor. Yine bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ve Juvenuslu savunma oyuncusu Medhi Benatia ise takımın tecrübeli isimleri olarak öne çıkıyor.
FIFA dünya sıralamasında 42'nci sırada bulunan Fas formasıyla elemelerde ağları 4 kez sarsan Khalid Boutaib, takımının Rusya biletini cebine koymasına önemli katkı sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1970 - Grup aşaması
1986 - Son 16 turu
1994 - Grup aşaması
1998 - Grup aşaması
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