Elektronik sigaranın ardından piyasaya sürülen likit kartuşların bulunduğu ürünün, en az diğer tütün ürünleri kadar insan yaşamını tehlikeye soktuğu ve nikotin alımının elektronik sigaraya göre 2 kat daha hızla olduğu belirtildi.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Nazmi Bilir, başta sigara olmak üzere tütün ürünleri kullanılmasına bağlı kalp ve solunum hastalıkları ile akciğer ve diğer kanserlerin gelişmesinde etkili olduğunun altını çizdi.

AA'nın haberien göre; sigara içenlerin en çok kalp krizi, akciğer kanseri ve KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Bilir, geçen yüzyıl boyunca dünya genelinde 250 milyon kişinin sigaranın yol açtığı hastalıklara bağlı yaşamını yitirdiğini söyledi.

Prof. Dr. Bilir, "Dünyada sigara kullanımı bu şekilde devam ederse önümüzdeki yüzyıl içinde bir milyara yakın kişi, sigara yüzünden kaybedilecektir. Halen dünyada her yıl 7 milyon kişi, ülkemizde de 120 bin kişi sigaranın neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatını yitirmektedir" diye konuştu.

Tütün kullanımının azaltılması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılırken, tütün endüstrisinin de bir yandan sigara ve diğer yandan tütün ve nikotin içeren çeşitli ürünler ürettiğini anlatan Bilir, endüstrinin bu ürünlerin kullanımını artırmaya yönelik faaliyetler yürüttüğüne işaret etti. Bilir, sigaranın zararlı olduğu bilgisi tütün endüstrisi tarafından da kabul edildiği için endüstrinin "zararı azaltılmış" şeklinde bir yaklaşımla çeşitli ürünler geliştirdiğini aktardı.

"SİGARAYI BIRAKMADA YARARI YOK"

Geçmiş yıllarda sigaraya filtre takılmasıyla "light sigara" adıyla katran ve nikotin miktarı azaltılmış sigaralar üretildiğini hatırlatan Bilir, şunları kaydetti: "Ancak bu ürünlerin kullanılması, sigaraya bağlı hastalık ve ölümlerde azalma sağlamamıştır. Bunun üzerine tütün endüstrisi, katran içermeyen, sadece nikotin içeren ürünler üretti ve bu ürünleri 'Elektronik Nikotin Sağlayıcı Cihaz' adı ile piyasaya çıkardı. Elektronik sigara başlangıçta sigara bırakma aracı olarak piyasaya çıkarılmışsa da bu konuda yararlı etkisi olmadığı araştırmalarla ortaya konuldu. Araştırma sonuçlarına göre, elektronik sigaranın sigarayı bırakma konusunda yararı yok; aksine sigara içmeyen ama elektronik sigarayı kullanan gençlerin sigara içmeye başlamasına yol açmaktadır.

Elektronik sigara bir ilaç veya tıbbi malzeme olmadığı için toplumsal düzeyde kullanıma sunulmadan önce yapılması gereken tıbbi araştırma süreçlerinden geçirilmemiştir. Öte yandan elektronik sigara geleneksel olarak bilinen sigaradan farklıdır. Çünkü çok sayıda ülkede sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde de içilebilmektedir. Bu özellik nedeniyle sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde elektronik sigaranın kullanımı teşvik edilmiş olmaktadır. Bu şekilde elektronik sigara kullanımı özellikle gençler arasında hızla artmaktadır."

"YENİ ÜRÜN GENÇLERİ HEDEF ALIYOR"

Prof. Dr. Bilir, endüstrinin elektronik sigaranın yetişkinlere yönelik pazarlama çalışmaları yerine gençlere yönelik yeni bir ürün geliştirdiğini ifade etti.

2015'te gençler açısından ilgi çekici bir ürün olan elektronik sigaranın yeni bir türünün piyasaya sürüldüğünü anlatan Bilir, "Bu ürün USB flash drive benzeri bir yapıdadır. Bu yapısı nedeniyle özellikle ortaokul ve lise öğrencileri arasında çok kullanılan bir ürün olmuştur. Bu ürün diğerleri kadar tehlikelidir" dedi.

Ürünün piyasaya çıkmasıyla birlikte elektronik sigara satışlarında düşme başladığına, buna karşılık yeni ürünün satışlarının arttığına dikkati çeken Bilir, şöyle devam etti: "ABD'de 15 ila 24 yaşları arasındaki bin 12 kişide yapılan araştırma sonuçları Lancet'te yayımlandı. Araştırmada, gençlerin yüzde 80'inin son 30 gün içinde bu yeni ürünü kullandığı saptandı. Bu gençler arasında, yeni ürünün içinde nikotin olduğu ve bu nedenle bağımlılığa yol açabileceği bilgisi oldukça düşük bulundu.

Oysa bu yeni ürün de nikotin içermektedir ve bu ürünün kullanılması sırasında nikotin alımı elektronik sigaraya göre, 2 kat daha hızla olmaktadır. Bu ürünün gençler arasında yayılması bakımından gençlerin sosyal medya kullanımı önemli rol oynamaktadır. Gençler arasındaki Twitter yazışmalarında 2015 yılında bu ürün ile ilgili 8 bin 416 mesaj iletilmişken, bu sayı 2016 yılında 21 bin 292'ye, 2017'de ise 366 bin 786'ya yükselmiştir."

Bilir, bu üründe elektronik sigaralardaki e-likit dolumu yerine pod adı verilen likit kartuşlarının kullanıldığını aktardı.

"AFİŞ YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLER YARIN VERİLECEK"

Bilir, öte yandan tütün kullanılmasının olumsuz etkileri ile ilgili olarak toplumda farkındalık geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nce (WHO) 31 Mayıs tarihinin Dünya Tütünsüzlük Günü olarak belirlendiğini anımsatarak, bu yılın temasının "sigara ve kalp hastalığı" olarak belirlendiğini hatırlattı.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile iş birliği içinde bu yılın teması olan sigara ve kalp hastalığı konulu afiş yarışması düzenlendiğini anlatan Bilir, güzel sanatlar fakültelerinde lisans ve lisans üstü programlara kayıtlı öğrencilerle Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği üyelerinin katılımına açık olan yarışmaya koşulları sağlayan 70 yarışmacının 102 eser ile katıldığını söyledi.

Bilir, eserlerin değerlendirmesinin TÜSAD ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan Seçici Kurul tarafından yapıldığını belirterek, dereceye giren eserlerin belirlendiğini ifade etti. Bilir, ödül kazanan eser sahiplerine ödüllerinin, yarın Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75. yıl konferans salonunda düzenlenecek törenle verileceğini bilirdi.