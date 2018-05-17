ABD'nin Florida eyaletinde TV yapımcısı Tallmadge Wakeman D'Elia, elektronik sigarasının patlaması üzerine kopan parçaların kafatasına saplanması sonucu hayatını kaybetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; vücudunun yüzde 80'inin yandığı tespit edilen D'Elia'nın evinde yangın çıktı. Ancak otopsi sonuçları talihsiz adamın yangından değil, patlayan elektronik sigaradan çıkan parçaların beynine saplanması üzerine öldüğünü açıkladı.

ELEKTRONİK SİGARADAN KAYNAKLANAN İLK ÖLÜM

Tallmadge Wakeman D'Elia, 5 Mayıs'ta çıkan yangında St Petersburg'taki evinin yatak odasında ölü bulundu. FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Kurumu)'ya göre, 38 yaşındaki D'Elia'nın ölümü, ABD'de elektronik sigaradan kaynaklanan ilk ölüm...

D'Elia'nın kullandığı elektronik sigaranın Filipinler menşeili Smok-E Mountain olduğu tespit edildi.

Otopsi sonucuna göre; elektronik sigaradan kopan parçalar adeta kurşun etkisi yaparak Tallmadge Wakeman D'Elia'nın beynine saplandı.

Cihazın neden patladığı henüz bilinmemekle beraber Smok-E Mountain'den yapılan açıklamada elektronik sigaranın patlamayacağı ancak cihazın pilinin veya atomizerinin sorumlu olabileceği öne sürüldü.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, elektronik sigaranın patlamasının çok nadir olduğunu ancak böyle bir şey gerçekleştiğinde de cihazın 'alevli roket' haline dönüşebildiği kaydedilmişti.

ELEKTRONİK SİGARA BOYNUNI KIRDI

Geçtiğimiz yıllarda Cordero Çaples isimli kişi, sigara içme alışkanlığından kurtulmak için başladığı elektronik sigaranın azizliğine uğramıştı. Elektronik sigara içerken cihazın birden patlaması sonucu Çaples'in boynu kırılmış, ön dişleri dökülmüş, dudakları parçalanmıştı.

Andrew Hall isimli kişi, elektronik sigara içtiği sırada sigara yüzünde patlamıştı. Bir anda kanlar içinde kalan adamın yüzünün ikinci dereceden yanık olduğu, 7 dişinin de döküldüğü belirtilmişti.

SANİYE SANİYE KAYDETTİ! CEBİNDEKİ ELEKTRONİK SİGARA BÖYLE PATLADI...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER