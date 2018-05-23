PS4, beşinci yılını doldururken, firmadan geleceğe yönelik kritik bir açıklama geldi. Sony Interactive Entertainment CEO John Kodera, PS4'ün yaşam döngüsünün son aşamasına gelindiğini belirterek, popüler oyun konsolunda sona yaklaşıldığını duyurmuş oldu. Bu açıklamanın hemen ardından gözler PS5 konsoluna çevrilse de, Kodera bu noktada yorum yapmaktan kaçıncı. PS Plus'da çok ciddi bir abonelik başarısı elde edildiğini dile getiren Kodera, buna karşın PS VR'da, endüstrinin geneline bakıldığında beklentilerin altında kaldıklarını dile getirdi.

PS5 ne zaman çıkacak?

Analistlere göre PS5, yüksek ihtimalle 2021'in mart ayında satışa sunulacak. Ancak geçmiş tahminlerde 2020'de kuvvetli bir şekilde işaret ediliyordu. Bazı oyun yapımcılarının da 2020 tarihini gösterdikleri de biliniyor...