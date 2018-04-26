PS4 Pro'nun çıkışıyla Sony'nin takviminde iyice ileriye atılan PS5 için çalışmalar başladı. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 7nm işlemci teknolojisini kullanarak CLN7FF kod adlı bir çip üretimine başladı. İddialara göre bu çipler PS5'in işlemci altyapısını oluşturacak. Bu noktada en önemli işaretlerden biri, üretici şirketi başkanı C. C. Wei'nin katıldığı bir konferansta "oyun"dan söz etmesi oldu.

Konferansta bu yıl 50'den fazla ürün portföyüne sahip olduklarını belirten Wei, bunların arasında sunucu CPU'su, ağ işlemcisi, GPU, PGA ve yapay zeka uygulamaları gibi başlıklar olduğunu belirtirken, ilgili 7nm çiplerin çoktan üretildiğini de dile getirdi.

PS5 ne zaman satışa sunulacak?

PS5 tarafında bir diğer iddia da cihazın özelliklerinin sızdığı yönünde. Öyle ki oyun üreticilerine PS5'in geliştirme kitlerinin sunulduğu ve firmaların PS5 oyunları için çalışmalara başladığı söyleniyor. Peki merakla beklenen PS5 ne zaman satışa sunulacak? Bu noktada 2020 yılından erken bir tarihin söz konusu olmayacağı öngörülüyor.