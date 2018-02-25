Süper Lig puan durumu için milyonlarca futbolsever internet üzerinde araştırma yapıyor. Tuttuğu takımın ve diğer takımların puan tablosunda kaçıncı sırada olduğunu görüntülemek isteyen futbolseverler, internet üzerinde "puan durumu" ve "Süper Lig puan durumu" aramalarını yapıyor. İşte Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları...

Bugün oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından puan durumu tekrar değişecek. İki ezeli rakip kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin puanı 44, Beşiktaş'ın puanı ise 41'dir. 47 puan ile lider Galatasaray'dır.

SÜPER LİG 23. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN VE OYNANAN MAÇLAR

23.02.2018 20:00 GALATASARAY A.Ş. 5 - 0 BURSASPOR

23.02.2018 20:00 TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 3 - 0 ATİKER KONYASPOR

24.02.2018 16:00 KAYSERİSPOR 3 - 2 KASIMPAŞA A.Ş.

24.02.2018 19:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.

25.02.2018 13:30 OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 0 - 0 ANTALYASPOR A.Ş.

25.02.2018 13:30 EVKUR YENİ MALATYASPOR 3 - 1 KARDEMİR KARABÜKSPOR

25.02.2018 16:00 GÖZTEPE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR

25.02.2018 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.

26.02.2018 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GENÇLERBİRLİĞİ

SÜPER LİG PUAN DURUMU (23. HAFTA)

O G B M A Y AV 1.GALATASARAY A.Ş. 23 15 2 6 52 27 25 47 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 14 4 4 41 21 20 46 3.FENERBAHÇE A.Ş. 22 12 8 2 44 24 20 44 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 8 3 41 21 20 41 5.KAYSERİSPOR 23 10 8 5 33 27 6 38 6.TRABZONSPOR A.Ş. 23 9 9 5 38 33 5 36 7.DEMİR GRUP SİVASSPOR 22 10 4 8 30 33 -3 34 8.GÖZTEPE A.Ş. 22 9 6 7 35 35 0 33 9.EVKUR YENİ MALATYASPOR 23 8 7 8 27 29 -2 31 10.TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 23 8 6 9 31 34 -3 30 11.KASIMPAŞA A.Ş. 23 8 5 10 36 40 -4 29 12.BURSASPOR 23 7 6 10 31 33 -2 27 13.GENÇLERBİRLİĞİ 22 6 7 9 29 35 -6 25 14.ANTALYASPOR A.Ş. 23 6 7 10 26 39 -13 25 15.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 6 3 14 35 45 -10 21 16.ATİKER KONYASPOR 23 5 6 12 23 33 -10 21 17.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 23 5 5 13 31 43 -12 20 18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 23 3 3 17 16 47 -31 12