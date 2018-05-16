PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) Miramar haritası, son güncelleme kapsamında oyunun üvretsiz mobil sürümü PUBG Mobile için de sunuldu.

Güncellemeyle PUBG Mobile oyunculara Miramar savaş alanının iç daraltan, değişik arazisini sunuyor. Oyun, destansı savaşlar için biçilmiş kaftan olan geniş şehirlerle kaplı engebeli çölde, oyuncuları hareketli bir savaşın içine çekiyor.

PUBG'DE KAZANMANIN YOLU BU TAKTİKLERDEN GEÇİYOR

PUBG Mobile’ın son güncellemesi, Miramar haritasına ek olarak, oyunculara takım halinde işbirliği yaparak oynamalarını sağlayan oyun içi ve sosyal özellikleri de içeriyor:

- Yeni Silahlar ve Araçlar: Miramar’la yeni silahlar ve araçlar geldi.

- Yeni Sosyal Özellikler: Hızlı yerel takım kurma özelliği eklendi: 6 haneli kodu girerek yakındaki arkadaşlarınızla takım oluşturabilirsiniz.

- Artan İyileştirme: Oyun içi seslere, tırmanmaya, paraşütle atlamaya ve özel efektlere geliştirmeler yapıldı.

PUBG MOBİLE’DAN İKİNCİ BÜYÜK GÜNCELLEME