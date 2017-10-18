Qarabag: 0 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

Qarabag, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez puan aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Qarabağ ile Atletico Madrid, Bakü'de karşı karşıya geldi. Maçta tempo zaman zaman yükselmesine karşın iki takım da çok net pozisyonlar bulamadı ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Qarabağ'da dakikalar 75'i gösterdiğinde ise Dino Ndlovu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Qarabağ, aldığı 1 puanla birlikte bu sezonki ilk puanını almış oldu. Atletico Madrid ise puanını 2 yaptı ve 3. sırada kaldı.

Qarabag

Atletico Madrid