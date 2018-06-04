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Üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Real Madrid, forvet hattını önemli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.

France Football'un haberine göre İspanyol devi, Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile prensipte anlaşmaya vardı. Henüz Liverpool'la anlaşmayan Real Madrid bu transferi zamana yaymayı düşünse de, Galacticos'un bu yaz imza attıracağı ilk ismin Sadio Mane olacağı öğrenildi.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın Real Madrid'den ayrılması, transferin sonuçlanması konusunda şüphe oluştursa da görüşmelerin devam edeceği öğrenildi.