Real Madrid - Leganes maçı heyecanı

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Madrid, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Leganes takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi Real Madrid 68 puanla 3. sırada, Leganes 40 puanla 15. sırada bulunuyor. Real Madrid son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Leganes, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 126. İddaa'da Real Madrid kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Leganes kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Real Madrid son haftadaki Leganes müsabasında 1-2 yenildi.

Leganes ise Real Madrid karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Real Madrid, evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 46 gol atıp 19 gol yedi.

Leganes, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Leganes 12 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.