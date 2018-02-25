Reklamverenler Derneği çatısı altındaki Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu’nda yer alan gıda ve içecek firmaları, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması ve bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla “Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı-Türkiye Taahhüdü”nü hayata geçirdi. Taahhüde imza atan firmalar; Türkiye’de izleyici kitlesi yüzde 35 ve üstü oranında 12 yaş altındaki çocuklar olan tüm mecralardaki reklam ve pazarlama çalışmalarında, ortak beslenme kriterlerine uygun olmayan ürünlerin reklamını yapmayacak, aşırı tüketimi özendirmeyecek, yeterli ve dengeli beslenme ile aktif yaşam şeklinin önemine vurgu yapılarak mevcut ürünlerin formülasyonlarını geliştirecek.

11 FİRMA İMZALADI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, “Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı-Türkiye Taahhüdü’nü; Coca Cola, Danone, Eti, Ferrero Türkiye, Mars Gıda, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Uludağ İçecek, Unilever ve Yıldız Holding imzaladı. İmzacı 11 firma, daha önce bireysel almış oldukları tedbirleri şimdi bir adım öteye taşıyarak, kolektif olarak alacakları gönüllü önlemlerle; çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırıp bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması yolunda ebeveynlerin ve kamu otoritesinin çabalarına destek olurken, bunu kendileri ‘özdenetim’ ile sağlayacaklar” dedi.