Rekor değere ulaşan Bitcoin ne kadar oldu? (6 Aralık 2017)

Bitcoin, kripto paranın gerçek değerini sorgulayan tartışmalar ve değerinin her an çakılabileceği endişelerine rağmen yeni bir rekor kırdı.

6 Aralık çarşamba günü Bitcoin'in fiyatı ilk kez 12.000 dolar seviyesine yükseldi. Şu an Türkiye'den Bitcoin almak isteyenlerin kripto paranın tanesi için 46.000 TL ödemeleri gerekiyor.

Bu yılın başında 1.000 dolardan satın alınabilen Bitcoin, yılın son günlerine yaklaşırken değerini 10 katın üzerinde artırmayı başardı. Bitcoin'in hızlı yükselişi, birçok ülkenin kripto paralar için düzenleyici kurallar üzerinde çalışmaya başlamasına sebep oldu.

Aralarında Nobel Ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz'in de bulunduğu birçok tanınmış kişi ise Bitcoin'in yasaklanması gerektiği görüşünde.

Bitcoin'e şüpheci yaklaşanlar, kripto para akımını 17. yüzyıldaki Hollanda lale çılgınlığına ve 90'ların nokta-kom balonuna benzetiyor.

Gün içerisinde 12.276 dolar değere yükselerek rekor kıran Bitcoin, daha sonra 12.200 dolar civarına geriledi.

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