Rıdvan Dilmen, Galatasaray-Kasımpaşa maçını yorumladı

Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen müsabakayı yorumladı.



"NDİAYE İLE TOLGA'NIN YERİ DEĞİŞMELİ"

Takım içinde bazı değişikliklerin olması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Bir kere şunu görelim. Tolga'yı ofansif oynatan Galatasaray'da ileri uçta tam 5 oyuncu var. Ben aslında Tolga ile Ndiaye'nin yerlerini değiştiririm. Ndiaye hücumda etkili işler yapmaya başladı üstelik. Ndiaye faullük kartlık yapabilen bir oyuncu. Ben onun ofansif meziyetlerini ön plana çıkarmak için Tolga'nın kanadına çekerim. Antrenör ise farklı düşünüyor. Ancak Ndiaye çok iyi bir pasör değil." dedi.



"BELHANDA YÜRÜYOR"

Belhanda'nın maçın son dakikalarında oyundan düştüğün söyleyen Dilmen, "Belhanda son yarım saat adeta yürüyor. Ligin 5. haftası üstelik. Çok yetenekli bir oyuncu. Golde de Gomis'e güzel bir servis yaptı ama maçın son yarım saatinde adeta yürüdü." dedi.



"GALATASARAY'IN OLMAZSA OLMAZI"

Galatasaray'ın kontralara karşı çözüm bulması gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın olmazsa olması önde oynaması lazım. Bugün de 1-1'e kalabilirlerdi. Pozisyonları var. Galatasaray önde baskı yapmak zorunda. Antalya maçında geriye çekildikleri anda yaşanan sıkıntıyı gördük. Ciddi kontra yiyebilir ama bu riski almak zorunda. Bu oyuncularla önde basmak zorundasın." ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN

Galatasaray-Kasımpaşa