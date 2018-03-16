Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma servislerinden biri olan Snapchat'in başı, kendi platformu üzerinden paylaşılan bir reklam yüzünden dertte. Bir mobil oyuna ait olan reklamda, "Rihanna'yı tokatlamayı mı yoksa Chris'e yumruk atmayı mı tercih edersin" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

2009 yılında erkek arkadaşı Chris Brown'dan fiziksel şiddet gören dünyaca ünlü yıldız Rihanna ise konuyla ilgili Instagram hesabından çok sert bir açıklama yaparak şu sözleri sarf etti: "Keşke bu olayın bir cehalet sonucu olduğunu söyleyebilseydim ancak kimsenin bu kadar aptal olamayacağını da biliyorum. Şiddet görenleri utandırmak ve onlarla dalga geçmek için para harcadığınızı görüyorum."

"Gösterdiğim bu tepki kendimle alakalı değil çünkü geçmişte yaşadıklarımdan utanmıyorum. Bunun yanında siz benim özelimde, şiddet gören tüm kadınları, çocukları ve erkekleri aşağıladınız. Kendinizden utanmalısınız!"

Ünlü ismin açıklaması üzerine derhal bir cevap yayınlayan Snapchat yönetimi: "Yayınlanan reklamın gerçekten iğrenç olduğunu düşünüyoruz. Bizim platformumuzun taşıdığı düşünce ve anlayışla kesinlikle bağdaşmayan bu reklamların asla yayınlanmaması gerekirdi. Bu korkunç hata için üzgünüz. Bu tarz olayların bir daha yaşanmayacağından emin olmak için de elimizden geleni yapacağız."

Son gelen bilgilere göre ise Rihanna bu özrü kabul etmedi ve hukuki yollara başvurmak için hazırlanıyor.