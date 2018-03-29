Kripto para girişimi Ripple, ABD’deki devlet okullarına kendi kripto parası XRP cinsinden 29 milyon dolar değerinde bağışta bulundu.

Şirket tarafından dünyanın en büyük kripto para bağışı olarak duyurulan yardımın, devlet okullarındaki öğretmenlerin DonorsChoose isimli kitlesel fonlama sitesindeki talepleri üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

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29 milyon dolarlık bağışın 50 ABD eyaletindeki 28 binden fazla devlet okuluna sınıf materyalleri alınmak için kullanılacağı açıklandı.

Ripple, yarattığu 100 milyar adet XRP kripto paranın 60 milyarını kendi elinde tutuyor. Şirketin elindeki XRP’lerin değeri 34,8 milyar dolar civarında.