Efsane aktör Robert De Niro, yeni filmi 'The Irishman'in çekimleri sırasında kameralara takıldı.



New York'taki 'The Irishman'in setinde görüntülenen 74 yaşındaki oyuncu, bir suikast sahnesi için kamera karşısına geçti.



Film çekimini takip etmeye devam eden basın mensupları daha sonra Robert De Niro'yu platform topuklu ayakkabılarla görüntüledi.

Filmde 1.93 boyunda bir kiralık katili oynayan ünlü aktör, aslında 1.71 boyunda olunca çareyi dev platform topuklu ayakkabılarda buldu.



İngiliz basınından Daily Mail ise bu görüntülerin ardından ünlü aktöre, "Ayakkabılardan inmek için asansöre gerek var mı?" yorumunu yaparak takıldı.



Vizyon tarihi henüz belli olmayan 'The Irishman' 1980'de Raging Bull'da, 1990'da Good Fellas'ta ve 1995'te Casino'da birlikte çalışan Martin Scorsese, Joe Pesci, Al Pacino ve Robert De Niro'yu bir araya getiriyor.



Ayrıca, Variety dergisine göre, Robert De Niro'nun Netflix'in rakibi Amazon'da yayınlanacak olan David O. Russell'ın yeni TV dizisinden bölüm başına 775.000 $ kazanacak.

