Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılarak futbola başladığı kulüp olan Hollanda Eredivisie ekibi Feyenoord'a dönen Robin van Persie, kulübünün düzenlediği bir etkinlikte flaş açıklama yaptı.

Çocuklar için düzenlenen basın toplantısında konuşan yıldız futbolcu, "Önümüzdeki yaz 35 yaşında olacağım. Normal hayat için yaşlı sayılmaz ama futbol için durum biraz farklı. Feyenoord, benim son takımım olacak" ifadelerini kullandı.

Genç taraftarlara nasihatler veren Van Persie, "Sizin yaşınızdayken çok antrenman yapardım. Yapmaya mecbur olduğum için değil, daha iyi olmak istediğim için çok sıkı çalışırdım. Antrenmanları da çok severdim. Siz de çalışmalarınızı iyi yapın, gerisi zaten gelecektir." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE'DE EN SON AĞUSTOS AYINDA OYNAMIŞTI!

Bu sezon Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Van Persie, Hollanda'ya döndükten sonra ise golleriyle dikkatleri çekmeye başladı. Sarı-lacivertli formayı üzerine son olarak 24 Ağustos'taki UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde Vardar karşısında giyen yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 4 resmi mücadelede oynayabildi.

Feyenoord'a transfer olmasının ardından 9 maçta oynayan yıldız futbolcu, 4 gol attı. KNVB Kupası yarı finalinde Willem II Tilburg mücadelesinde de rakip fileleri havalandıran Van Persie, kariyerinin 300. golünü atmıştı.