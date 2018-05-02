UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya ligi'nin önemli takımlarından Roma, evinde İngiltere ligi takımlarından Liverpool'u konuk edecek. İlk karşılaşmada Liverpool kendi evinde Roma'yı 5-2 mağlup etmişti. Liverpool rövanş maçına avantajlı şekilde çıkarken, Roma ise finale adını yazdırmak için bütün kozlarını kullanacak. Peki, Roma - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kadroda Cengiz Ünder forma şansı bulabilecek mi? İşte Roma - Liverpool maçı hakkında tüm bilgiler...

ROMA - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, evinde Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool'u ağırlayacak. Olimpico stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Slovak hakem Damir Skomina görev yapacak. Skomina'nın yardımcılıklarını ise Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Türkiye saatiyle saat 21:45'te başlayacak olan maç tivibu SPOR 2 kanalından izlenebilecek.

CENGİZ ÜNDER OYNAYACAK MI?

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'den, Roma takımına transfer olan Cengiz Ünder, başarısı ile Francesco'nun gözüne girmeyi başardı. Herhangi bir sakatlığı ve ceza durumu bulunmayan Cengiz Ünder'in bu akşam oynanacak olan Liverpool maçında kadroda olması bekleniyor.

Roma, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Roma, oynadığı son 5 maçta 11 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Liverpool, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, 5 gol yedi.

EN GOLCÜLER

Roma: Edin Dzeko (7), Diego Perotti (3), Kostas Manolas (2)

Liverpool: Roberto Firmino (11), Mohamed Salah (11), Sadio Mane (8)