Hollanda kıpırdanmaya başladı...

Arena Nationala Stadı'nda oynanan özel karşılaşmada Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Memphis Depay, 56. dakikada Ryan Babel ve 81. dakikada Luuk de Jong kaydetti.



Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ilk 11'de başlayıp 1 de gol attığı mücadelede 62 dakika sahada kaldı.

Romanya - Hollanda: 0 - 3

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