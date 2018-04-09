Ruhani'den Trump'a uyarı: Pişman olursunuz!

"İran anlaşmayı ihlal eden ilk ülke olmayacak, ancak eğer ABD ihlal ederse buna pişman olacaklar. Düşündüklerinden daha hazırlıklı karşılık vereceğiz ve bunu anlaşmayı ihlal etmeleri durumunda bir hafta içinde görecekler" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı Türkiye-Rusya-İran 3'lü Zirvesi'nde de Ruhani, bölgedeki teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğine ve para, modern silahların temin edildiğine değinerek, teröristlerin Suriye'ye ait petrolü, tarihi müzeleri, değerli eserleri sattığını ifade ederek, "Başta Amerika olmak üzere büyük dünya güçleri, DEAŞ, El-Nusra gibi terör örgütlerinin onların aracı olarak bizim bölgemizde uzun yıllar kalmasını istiyor. Suriye ve Irak gibi büyük halklar, dost ülkeler ve milletler bu büyük komployu yok etti" şeklinde konuşmuştu.

"Bizim bugüne kadar gördüğümüz Amerika ve İsraillilerin pek de başarılı olamadıklarıdır. Şam hükümetini yıkmak içerisindeydiler ve teröristleri bu bölgede hakim kılmak istiyorlardı. Kendi menfaatlerini güdüyorlardı ancak bugüne kadar başarılı olduklarını söyleyemeyiz. İran hükümeti Suriye olaylarının başından itibaren her zaman bölgemizdeki terörizmle mücadeleye vurgu yapmıştır. Bölgemizin haritası hiçbir şekilde değişmemeli. Biz yakın zamanda Suriye'nin güvenliğinin sağlandığını görmek istiyoruz. Barışı destekleyen başta burada bulunan üç ülkenin ve diğer ülkelerin hedeflerine ulaşmalarını diliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER